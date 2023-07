Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere. Nello specifico i militari del Norm Sezione Radiomobile della Compagnia CC di Formia in Scauri di Minturno hanno tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale un uomo 32 enne straniero, senza fissa dimora, gravato da precedenti di Polizia. Lo stesso, su esplicita richiesta del responsabile del centro assistenza della Comunità Don Bosco di Formia, si rifiutava di lasciare il dormitorio e opponeva energica resistenza senza comunque procurare lesioni ai militari operanti. L'arrestato dopo le formalità di rito è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Caserma di Scauri in attesa di giudizio direttissimo.