Una giornata impegnativa, quella di ieri, per i bagnini della cooperativa Blue Servizi, impegnati in ben tre salvataggi in poche ore. Protagonista di questi interventi è stata una nuova soccorritrice della coop, Noemi, che appena entrata in servizio si è già distinta per i salvataggi.

Una serie di interventi provvidenziali, messi in atto al secondo giorno di lavoro: infatti, l'affidamento della spiaggia libera alla supervisione della cooperativa Blue Work Service è arrivato soltanto giovedì e, come hanno dimostrato i salvataggi di ieri, la presenza del presidio di sicurezza sul tratto di litorale si è già rivelato fondamentale.

Diversi i bagnanti che si sono trovati in difficoltà, a causa del vento di Scirocco che ha generato forti onde battenti sugli scogli. In un caso particolare si è creata una buca in mare, nella quale sono incappati due bagnati che stavano per essere trascinati dalla corrente. Immediato l'intervento della bagnina, in questo caso coadiuvato dagli steward e dagli spiaggini, per un salvataggio a quattro mani.

Questo episodio si è verificato alle 18 circa, ma già nelle ore precedenti e nei minuti immediatamente successivi, la soccorritrice è dovuta entrare in azione per altri salvataggi.

Grande attenzione da parte della cooperativa anche per la giornata odierna, sempre a causa dello Scirocco, che lascia presagire una giornata altrettanto impegnativa, vista la grande affluenza di bagnanti il sabato nella spiaggia libera.