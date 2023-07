Momenti di paura nella prima serata di oggi in zona pub, nel centro di Latina, per un principio d'incendio che ha interessato un locale di via Cesare Battisti, il Jeffry's Ristopub. In circostanze al vaglio della Polizia, intervenuta con le pattuglie della Squadra Volante per gli accertamenti e la messa in sicurezza dell'area, le fiamme si sono sprigionate dalla friggitrice per cause accidentali.

Il rogo ha interessato anche la cappa d'aspirazione e il locale è stato subito invaso dal fumo, ma l'intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio prima che il rogo potesse estendersi al resto del ristopub. La strada è rimasta chiusa durante l'intervento dei soccorritori, nessuno è rimasto coinvolto nell'incendio