Nuovi controlli in zona 167 da parte dei Carabinieri del reparto territoriale di Aprilia dopo il blitz che ha portato a sgomberare una piazza di spaccio in alcune abitazioni occupate. Obiettivo: confermare la costante presenza dei militari dell'Arma soprattutto presso le aree dedicate alle famiglie e ai più piccoli, per questo in serata personale del Reparto territoriale di Aprilia ha effettuato una serie di controlli in strada anche con la Stazione mobile nei pressi di piazza della Comunità europea e del parco Europa. Attività che andrà avanti fino a notte e che sarà ripetuta settimanalmente