Ieri notte la periferia di Latina è stata bersagliata ancora una volta dai ladri, gli specialisti dei furti in abitazione che si sono mossi con disinvoltura sebbene fossero braccati dai poliziotti della Squadra Volante impegnati nei controlli del territorio. La zona colpita è una vasta area di territorio alle porte della città, da strada Nascosa verso Borgo Sabotino, praticamente fino al lungomare. Tra le abitazioni prese di mira anche quella di Fausto Furlanetto, Consigliere comunale nonché presidente della commissione lavori pubblici, che vive con la sua famiglia nei pressi dell'ex centrale nucleare. Anche lui, come altre vittime della nottata da incubo, si è ritrovato a mettere in fuga i banditi, che sono riusciti a dileguarsi in maniera rocambolesca senza però perdersi d'animo, visto che più tardi si sono registrati altri colpi nei dintorni.