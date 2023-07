In considerazione dell'elevata affluenza di persone e della forte vocazione turistica dei territori della provincia, sono già stati programmati servizi straordinari di controllo anche per la prossima settimana.

In totale sono state identificate 307 persone tra le quali anche soggetti con precedenti di polizia, mentre è stata verificata la regolarità di oltre 160 veicoli.

Anche qui i poliziotti del Commissariato P.S. e gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio si sono dedicati alle zone del lungomare e del centro cittadino. Molti i controlli ai soggetti ritenuti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica e ai veicoli in transito.

La Polizia di Stato di Latina, prosegue l'intensa attività di controllo del territorio in Provincia, con l'impiego del personale dei Commissariati di P.S. e con l'ausilio degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio.

