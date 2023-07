Da due anni e mezzo era latitante, due giorni fa i carabinieri di Solarolo Rainerio, in provincia di Cremona, lo hanno arrestato e posto agli arresti domiciliari. Era infatti destinatario di una delle ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip di Latina che vennero eseguite nel febbraio del 2021 dai Carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia nell'ambito dell'operazione che prese il nome di Alba Bianca e che portò allo smantellamento di una rete di spaccio che aveva base a Giulianello e che era in grado di rifornire la piazza pontina quanto quella romana.

Il 54enne albanese era ricercato da circa due anni e mezzo ed era uno dei 14 soggetti finiti sul registro degli indagati della Procura passato per competenza alla Dda di Roma. Nel febbraio del 2021 vennero eseguite dieci ordinanze: 8 misure detentive in carcere, 2 obblighi di firma. Gli altri 3 indagati restarono a piede libero e uno, il più grande della banda, venne prima dichiarato irrintracciabile e poi latitante. L'accusa formulata fu associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, cocaina in particolare.



E il 54enne arrestato a Solarolo Rainerio - spiegano dall'Arma - faceva parte del gruppo dedito allo spaccio, ma nel momento in cui era scattata l'operazione, e anche successivamente, non era stato rintracciato dai carabinieri che avevano indagato.



A quanto sembra quindi, in qualche modo il ricercato aveva raggiunto il borgo in provincia di Cremona dove viveva da tempo il figlio. A Solarolo Rainerio i carabinieri bene o male, i volti dei residenti li conoscono tutti e la presenza del 54enne era subito stata notata. Lo hanno incrociato una o due volte e hanno deciso di capire chi fosse. Lo hanno fermato e gli hanno chiesto i documenti, apprendendo che, appunto, era in visita al figlio. Non avendo nulla da sospettare sul momento, una volta accertato il possesso dei documenti e sapendo dove fosse domiciliati lo hanno lasciato andare, ma i carabinieri della Stazione hanno quindi effettuato una verifica sulle banche dati ed è così che è saltata fuori la misura cautelare e l'ordine di cattura a suo carico. Arresto finalizzato agli arresti domiciliari. Per questo si sono presentati a casa sua e lo hanno dichiarato in arresto. Per il momento resterà nell'abitazione del figlio ai domiciliari.