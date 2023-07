Travolta da un'automobile mentre attraversava in bicicletta la rotatoria dell'aviatore, alle porte del centro di Latina, una donna di 37 anni ha richiesto i soccorsi di un'ambulanza che l'ha trasportata d'urgenza in ospedale per le cure e gli accertamenti medici che hanno poi escluso particolari complicazioni. L'incidente è avvenuto all'angolo tra viale Nervi e viale Bruxelles, nei pressi del centro commerciale Latinafiori, dove un ragazzo di 27 anni, alla guida della propria Lancia Ypsilon, si è trovato davanti la ciclista al momento di imboccare la rotatoria.

Per gli accertamenti sulla dinamica sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale che hanno effettuato i rilievi, raccolto le testimonianze dei presenti e visionato i filmati registrati dalla video sorveglianza cittadina che h in quel punto può contare su una delle telecamere fisse. In fase di valutazione la manovra della donna in bicicletta che sarebbe sbucata dalla destra dell'auto, probabilmente scendendo dal marciapiede, oppure dopo avere percorso un tratto di viale Bruxelles contromano. Dal canto suo il giovane automobilista non ha potuto fare niente per evitare l'impatto.