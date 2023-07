Un grave incidente stradale si è registrato la scorsa notte nella zona del lido. In circostanze al vaglio dei Carabinieri della Sezione Radiomobile, intervenuti per i rilievi con l'ausilio di una pattuglia della Guardia di Finanza per la gestione del traffico, un trentenne del capoluogo è rimasto coinvolto in una caduta mentre percorreva via Massaro a bordo di un maxi scooter.

L'incidente sarebbe quindi autonomo e si è registrato in prossimità della curva che già in passato è stata teatro di altri gravi sinistri. Dopo avere perso il controllo del mezzo, l'uomo è caduto sull'asfalto riportando lesioni che hanno richiesto il trasporto d'urgenza in ospedale per gli accertamenti medici e le cure del caso: dopo il ricovero sono state escluse particolari complicazioni.