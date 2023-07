Sarà uno dei settori fondamentali per rilanciare l'amministrazione comunale, quello dei rifiuti. E la maggioranza di centrodestra ritiene che l'attuale management dell'azienda speciale Abc vada rinnovato e sostituito con tecnici adeguati, sottraendo alla politica la guida dell'azienda che raccoglie i rifiuti. Nelle linee programmatiche che illustrerà domani in Consiglio comunale, il sindaco Matilde Celentano ribadirà la centralità di Abc ma anche la necessità di un cambio di passo rispetto a un piano industriale considerato inadeguato.

