Maurizio Zuppardo continua a fare parlare di sé anche ora che si trova in una località protetta, in seguito alla scelta di collaborare con la Giustizia. Da tempo infatti ha ripreso a utilizzare i social network, soprattutto Tik Tok, attraverso la pubblicazione di suoi video, anche con profili che non riconducono al suo nome, ma nei quali è facilmente riconoscibile. Una condotta poco prudente, non c'è dubbio, caratterizzata anche da vere e proprie campagne diffamatorie contro il fratello Marco, che nel frattempo è rimasto a vivere a Latina e anche lui ha cercato di cambiare vita, tenendo però le distanze da Maurizio che non ha mai ritenuto pienamente attendibile. Fatto sta che proprio Marco Zuppardo ha deciso nei giorni scorsi di formalizzare una denuncia contro il fratello "pentito" proprio per una serie di affermazioni che ritiene diffamatorie, mettondolo in cattiva luce in maniera del tutto gratuita.