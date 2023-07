È stato necessario l'intervento della Polizia, alcuni giorni fa, per fermare la furia di un ragazzo di 28 anni che a più riprese ha cercato di devastare casa, aggredendo verbalmente la madre, con la minaccia di farle del male, addirittura di ucciderla. La donna, in un mix di coraggio e disperazione, ha chiesto aiuto alla Questura denunciando i soprusi subiti e il figlio è stato arrestato, trasferito direttamente in carcere in attesa dell'interrogatorio di convalida.

I fatti si sono consumati in un condominio del quartiere alle spalle del Tribunale di Latina, dove la donna vive appunto col figlio non ancora trentenne. L'uomo ha problemi di dipendenza dalle sostanze stupefacenti e la questione è spesso motivo di scontro con la madre. Anche l'ultima volta, quando il ragazzo è tornato a casa nel cuore della notte in stato di evidente alterazione psicofisica: la donna si è rifiutata di farlo entrare e il ventottenne si è trasformato subito in una furia. Ha perso il controllo di sé e si è scagliato contro la porta dell'abitazione, mandando in frantumi una vetrata. Nell'azione scomposta l'uomo si è ferito a una mano, tanto da richiedere i soccorsi di un'ambulanza del pronto intervento sanitario che lo ha trasportato in ospedale per le cure del caso.