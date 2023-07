Disagi questa mattina alle Poste Centrali di Latina, chiuse per lavori legati alla sostituzione dei climatizzatori. Diverse le lamentele dei cittadini, che si sono trovati le porte della struttura chiuse, a causa dei problemi tecnici che Poste Italiane sta affrontando tempestivamente. L'ufficio, infatti, tornerà operativo già domani. Intanto, già da sabato scorso, sono stati potenziati i servizi erogati dagli altri uffici postali del capoluogo, proprio per sopperire alla chiusura della struttura principale.

"A seguito di un imprevedibile guasto che ha compromesso il regolare funzionamento dei condizionatori a servizio dell'ufficio di Piazzale dei Bonificatori, Poste Italiane ha predisposto nelle giornate di sabato e di oggi (lunedì 24 luglio) gli urgenti interventi tecnici necessari alla sostituzione completa dell'impianto di climatizzazione - si legge nella nota di Poste Italiane - Il nuovo sistema, oltre a ottimizzare il microclima interno sia negli ambienti aperti al pubblico sia nei locali utilizzati esclusivamente dal personale, consentirà una sensibile riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di anidride carbonica. Per i cittadini che dovessero effettuare urgenti operazioni postali, Poste Italiane ricorda che tutti gli altri sette uffici postali della città sono regolarmente aperti compresi quelli di via Enrico Toti e viale della Stazione che osservano orario continuato fino alle 19.05. Si precisa, inoltre, che tutte le sedi di Latina sono dotate di ATM Postamat, attivi sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24 per il prelievo di denaro contante e per ulteriori operazioni come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le ricariche telefoniche e carte Postepay, le interrogazioni su saldo e lista dei movimenti. L' ATM può essere utilizzato dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay".