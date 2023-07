Si recano in spiaggia poco prima delle venti per farsi un bagno al tramonto ed invece sono entrati in acqua per soccorrere un operaio di Lauro di Caserta, che ha rischiato l'annegamento. I protagonisti della vicenda sono stati due fidanzati di Minturno, Stefano Lepone, studente di ingegneria, e Martina Mazzucco, studentessa di scienze dell'educazione. Entrambi si trovavano sulla spiaggia libera di Marina di Minturno, quando hanno notato che un'altra coppia si era gettata in mare.