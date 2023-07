Lunghe code e disagi in questo momento sulla Pontina, nel tratto che ricade nel territorio di Aprilia. A causa di un violento rogo divampato ai bordi della strada regionale 148 si è reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco e della Protezione civile per arginare le fiamme arrivate a lambire la Pontina, all'altezza del centro commerciale Aprilia2. La colonna di fumo infatti sta limitando la visibilità. Al momento si registrano lunghe code in direzione Latina, con i mezzi fermi in attesa della fine dell'intervento dei soccorsi; rallentamenti anche nella direzione opposta.