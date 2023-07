Un operaio di 54 anni, originario di Napoli, è rimasto ferito in maniera grave dopo essere caduto da un'altezza di 4 metri mentre effettuava alcuni lavori di rimessaggio in un cantiere navale nel porto turistico di Nettuno. L'uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato in gravi condizioni in ospedale, sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Nettuno e gli ispettori della Asl Roma 6 per gli accertamenti. Il lavoratore, che probabilmente stava montando una lastra di marmo, avrebbe perso l'equilibrio per ignari motivi, cadendo forse da una balcone, dando origine allo spaventoso incidente. Nella caduta infatti, il blocco di marmo sarebbe finito sulla testa dell'operaio

.

I colleghi dell'uomo, che stavano lavorando con lui presso un cantiere edile, hanno subito allertato i soccorsi. Arrivati sul posto i sanitari del 118, i paramedici hanno subito constatato come le condizioni del lavoratore fossero molto gravi. Infatti, nella caduta, la lastra di marmo – insieme al suo peso – sarebbe finita proprio sulla testa della vittima.

Le indagini delle forze dell'ordine, che hanno aperto un'inchiesta sull'incidente nell'azienda edile, stanno valutando diverse ipotesi. Si cerca di capire se ci sia stata la "mancanza di adeguata sicurezza" sul posto di lavoro. Le indagini dovranno chiarire se il lavoratore era adeguatamente equipaggiato per effettuare l'installazione del blocco di marmo e soprattutto evitare il rischio di incidenti. Nel concreto, se aveva un caschetto di protezione per i cantieri edili, oltre poi a delle scarpe adatte per salire le scale nelle sfere delle professioni edilizie.