Vasto incendio sulla Pontina, strada ancora bloccata e traffico deviato. "A causa di un incendio divampato al di fuori della sede stradale - fa sapere l'Anas - è stato temporaneamente interdetto il transito lungo la strada statale 148 "Pontina", in entrambe le direzioni, all'altezza del km 22,100 in prossimità dell'uscita per "Castel Romano". Il Personale Anas, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco sono sul posto per la gestione dell'emergenza e per riaprire al traffico non appena ripristinate le condizioni di piena sicurezza per il transito.