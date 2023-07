Incidente tra due auto all'incrocio tra via delle Margherite e via Lombardia. Lo scontro si è verificato oggi pomeriggio e ha coinvolto una Mercedes classe A che proveniva da via Lombardia e una Smart. Lo scontro è stato violento tanto da provocare l'esplosione degli air-bag della Smart, mentre la Classe A si è rigirata. Nell'impatto tre persone hanno riportato lievi ferite: le due donne che si trovavano a bordo della Smart, sono state trasferite con un'ambulanza al pronto soccorso, così come la ragazza al volante dell'altra vettura. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Aprilia per eseguire i rilievi.