Un carambola tra due automobili si è registrata nel pomeriggio di oggi in strada Sabotino, nei pressi di Borgo Piave, nella periferia di Latina. In circostanze al vaglio della Polizia Locale, intervenuta con una pattuglia per i rilievi e gli accertamenti del caso, una vecchia Ford Fiesta e una Kia Rio si sono scontrate all'altezza del distributore di carburanti Eni, mentre una delle due vetture usciva dalla stazione di servizio per immettersi nuovamente su strada Sabotino: così è finita nella traiettoria del mezzo che sopraggiungeva. A causa dell'impatto l'utilitaria è finita di traverso nella cunetta, mentre la Kia si è fermata sulla banchina.

Solo la conducente della Fiesta ha richiesto i soccorsi e il trasporto in ospedale in ambulanza per le cure del caso. I Vigili del Fuoco invece sono intervenuti per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti nella carambola.