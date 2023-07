Era giunto sul litorale di Scauri per trascorrere una giornata al mare con la sua famiglia, ma un malore lo ha stroncato sull'arenile del Lido Aurora. La vittima è un sessantatreenne svizzero, C.D., il quale ieri si è accasciato sulla spiaggia di Scauri. I bagnanti presenti hanno lanciato l'allarme e poco dopo sull'arenile è giunta la squadra del 118, che ha iniziato le pratiche di rianimazione dell'uomo, che aveva perso conoscenza. Un capannello di persone presenti in spiaggia ha seguito con apprensione l'attività di rianimazione dei soccorritori, che hanno continuato ad operare, nonostante le speranze di salvare l'uomo si riducevano sempre più. Nel frattempo era stata allertata anche l'eliambulanza, che è atterrata su un tratto di spiaggia libera attigua allo stabilimento balneare, fatta sgomberare dalla Guardia Costiera e dai Carabinieri. Il mezzo volante è rimasto in attesa che l'uomo venisse rianimato, ma ogni tentativo dei sanitari del 118, purtroppo si è rivelato vano e l'uomo, poco dopo tredici, è spirato. La Guardia Costiera, che si sta occupando del caso, ha contattato il Tribunale di Cassino, nella persona della dottoressa Maria Beatrice Siravo, la quale ha disposto l'esame autoptico. Ed infatti l'uomo è stato poi trasferito presso l'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica, per l'esame autoptico, che dovrà stabilire le esatte cause del decesso. Sembra comunque che si tratti di un malore, che ha trasformato una giornata di gioia e di svago in una tragedia.