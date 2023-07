Esce dalla Pontina per immettersi in via Mediana e si scontra contro una vettura che procede verso Campoverde. Un impatto violento, che ha fatto esplodere gli air bag delle auto e che in un primo momento aveva fatto temere guai peggiori.

E' di due feriti il bilancio dell'incidente avvenuto ieri pomeriggio in via Mediana, un sinistro che ha coinvolto una Fiat Panda e una Opel Corsa. Lo scontro si è verificato poco prima delle 15.00 all'ingresso di Campoverde, la Fiat Panda era appena uscita dalla Pontina per immettersi sulla strada quando si è scontrata con l'Opel Corsa che percorreva via Mediana in direzione del borgo.

L'impatto è stato molto forte e ha fatto scoppiare gli air bag di entrambe le macchine, incrinando inoltre il parabrezza della Fiat Panda. Sul posto sono così immediatamente arrivate le ambulanze del 118 che hanno provveduto a prestare soccorso ai conducenti, un uomo e una donna, che sono rimasti feriti ma fortunatamente senza gravi conseguenze. Tuttavia entrambi sono stati trasportati all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina per accertamenti.

Sul luogo dello scontro sono inoltre intervenuti gli agenti della polizia locale di Aprilia, che hanno eseguito i rilievi per stabilire la dinamica e le responsabilità. Una volta terminati i rilievi le auto sono state spostate dalla carreggiata per evitare problemi alla viabilità. Non è la prima volta che si verificano incidenti simili in quel punto, a sottolinearlo sono gli stessi residenti che rimarcano la pericolosità di quel tratto.

«Purtroppo succede in continuazione, in questo punto all'altezza dello stop si registra un incidente alla settimana. In alcune casi - ci spiega un residente del posto - le auto coinvolte hanno addirittura divelto la recinzione finendo nella mia proprietà. La presenza di rovi e di erbacce sui cigli della strada poi peggiora la situazione, perché rende più difficoltosa la visuale per i conducenti».