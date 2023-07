Un'altra fuga di gas dalle condutture sotterranee ha mandato in tilt il traffico in via Piave. A causa di un guasto avvenuto nel corso di un cantiere stradale, si è provocata una falla che ha comportato una copiosa fuoriuscita di gas.

È scattato subito l'allarme e sul posto, oltre ai tecnici del gestore Italgas, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le forze di polizia per la deviazione del traffico. Il guasto si è registrato sul lato destro della strada in direzione di Borgo Piave, da Latina, e per questo la viabilità è stata interrotta in uscita dalla città, con la conseguente deviazione su via Vespucci verso il centro. Per ora su via Piave è consentito solo il transito da Borgo Piave verso Latina centro, ma il traffico è congestionato alle porte del capoluogo. Si prevedono tempi lunghi per la riparazione del guasto.