Condizionatori guasti nell'asilo nido comunale, scatta la protesta di alcuni genitori. Da diverso tempo l'impianto di climatizzazione della struttura in via Giustiniano non funziona e il personale ha dovuto utilizzare i ventilatori per rinfrescare gli ambienti, una situazione ingiustificata per le famiglie dei bambini iscritti all'asilo, alcune delle quali nelle scorse ore hanno manifestato il proprio disagio. «Da oltre un mese - ha spiegato un genitore - i nostri figli sono costretti a giocare al caldo con temperature alte». Un messaggio chiaro rivolto al Comune di Aprilia, affinché il problema venga risolto.

E a stretto giro di posta è arrivata la risposta dell'amministrazione comunale, che ha spiegato di essersi subito interessata della vicenda e di aver provveduto nella giornata di ieri alla riparazione dell'impianto, che tuttavia non è ancora a pieno regime. A dirlo è l'assessore all'Istruzione e all'Edilizia Scolastica, Elvis Martino, che sottolinea come in queste settimane il dialogo con le mamme dei bambini iscritti all'asilo sia stato costante. «I condizionatori si sono rotti dal mese di maggio e fin dal mio insediamento, avvenuto a fine giugno, uno dei maggiori impegni è stato quello di risolvere questo problema, in collaborazione con gli uffici comunali e con l'assessorato ai Lavori Pubblici che ha seguito l'intervento. Non si trattava - spiega l'assessore Martino - di un guasto di poco conto, c'è stato bisogno di un affidamento da 18 mila euro per la riparazione, con tanto di determina dirigenziale e dunque di tempi tecnici da rispettare. La riparazione comunque è avvenuta oggi (ieri, ndr), il climatizzatore è ripartito ma per portarlo alla temperatura ottimale ci vorranno 1-2 giorni. Con i genitori dei bambini iscritti all'asilo ci siamo incontrati venerdì scorso, a loro è stata illustrata tutta la situazione e abbiamo concordato di rivederci a settembre per programmare altri interventi».