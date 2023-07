Torna l' incubo incendi a Sabaudia. Questo pomeriggio le fiamme sono divampate a ridosso di un vivaio in via Diversivo Nocchia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e di supporto i volontari Anc coordinati dal maresciallo Cestra e il Gruppo Comunale di Protezione Civile. A causa del vento l'incendio si è propagato rapidamente in una zona che lo ricordiamo, si trova a ridosso dell'area a tutela integrale del lago di Caprolace. L'intervento è finito dopo circa due ore, probabile l'origine dolosa.