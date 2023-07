Un violento incendio stanotte ha interessato il sito industriale dismesso Svar alle porte di Latina. Poco prima dell'una le fiamme si sono sviluppate sul lato di via Romagnoli, propagandosi velocemente tra sterpaglie e cumuli di rifiuti, fino a minacciare le baracche dei senzatetto che da tempo vivono nell'ex fabbrica. Quando è scattato l'allarme sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco che hanno lavorato a lungo per fermare l'avanzata del fuoco e bonificare l'area per evitare che le fiamme continuassero a covare riprendendo vigore in un secondo momento. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti i poliziotti della Squadra Volante: difficile stabilire la causa del rogo e il punto da dove si è propagato, all'arrivo dei soccorritori non c'era già più nessuno tra i rifugi di fortuna all'interno del sito, tutti sono fuggiti quando il fuoco ha iniziato a lambire le loro baracche.



L'episodio sottolinea una volta per tutte lo stato di emergenza in cui versa l'area, finita più volte al centro di gravi fatti di cronaca anche di recente, al culmine di oltre un ventennio di abbandono e degrado che condiziona la vita dei residenti e deturpa l'ingresso della città: il Comune sta varando un piano per la messa in sicurezza dei siti dismessi in vista del loro reimpiego, ma il recupero dell'ex Svar si profila ancora complesso viste le difficoltà di portare a compimento il piano di edilizia residenziale pubblica, con l'ex proprietà che invoca la restituzione dell'area a dieci anni dall'esproprio.