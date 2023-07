Niente spiaggia per il concerto di Bob Sinclar del 4 agosto prossimo. Alla fine anche il Comune di Latina s'è piegato al volere del Parco del Circeo e ha comunicato nelle scorse ore agli organizzatori che sarà interdetto l'accesso all'arenile antistante l'hotel durante la serata che prevede il concerto del noto dj francese. Il concerto è ovviamente confermato per la serata del 4 agosto prossimo ma chiaramente l'organizzazione dovrà uniformarsi alle indicazioni ricevute dal Comune di Latina. L'ente parco aveva già mostrato la propria contrarietà al palco sulla spiaggia, ora lo stop è totale, anche per gli spettatori.