Le lamiere e i pali di sostegno in legno di una recinzione di un'area privata cadono all'improvviso sul marciapiede in via delle Margherite, attimi di paura nel centro cittadino.

Ieri pomeriggio a causa delle forti raffiche di vento è infatti crollata all'improvviso la recinzione che delimita l'area del palazzo demolito oltre 15 anni fa nel centro di Aprilia, una caduta che fortunatamente non ha comportato nessuna conseguenza visto che in quel momento nessuno passava sul marciapiede. Il fatto ha però destato paura e preoccupazione tra i residenti della zona.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Aprilia che hanno provveduto a delimitare e a mettere in sicurezza l'area che si trova proprio a due passi da piazza Roma, proibendo il transito ai passanti. Una precauzione necessaria per evitare guai peggiori dopo la caduta improvvisa della recinzione di ieri pomeriggio.