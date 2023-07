Devastante incidente sul lavoro a Sperlonga nelle prime ore del pomeriggio di ieri. Un operatore collegato al servizio della raccolta differenziata è rimasto schiacciato dall'autocompattatore e trasportato con eliambulanza in un nosocomio della Capitale. Erano da poco passate le 13.30 quando, nel deposito a cielo aperto ottenuto alla base di una collinetta che si trova non distante dalla strada provinciale Sperlonga-Itri, tra il chilometro 13 e 14, più avanti dell'ex villa di Raf Vallone, un addetto della società che presta i camion alla ditta cui il Comune di Sperlonga ha affidato la raccolta differenziata in abbinamento con il Comune di Campodimele, stava sistemando i vari comandi che l'automezzo possiede per le molteplici funzioni che svolge nel contesto della raccolta.



L'improvviso distacco di un tubo attraverso il quale passa l'aria che aziona i vari strumenti operativi ha fatto iniziare a inclinare il camion che stava per poggiarsi completamente sul corpo dell'operaio. Questi, con una fulmine operazione ha rimboccato il tubo nel punto giusto e l'autista che stava in cabina ha attivato il quadro con i relativi contatti, evitando che il pesante mezzo schiacciasse mortamente il malcapitato. Purtroppo, il pur momentaneo appoggio dell'automezzo sul corpo dell'operaio, lo ha rovinosamente tramortito per cui si è reso necessario l'intervento dei soccorritori.

Sul posto immediato l'intervento dei Carabinieri della locale stazione coordinati dal comandante Salvatore Capasso, dei Carabinieri Forestali, degli operatori della Asl di Latina e di quelli del 118. Lo sfortunato operaio è stato caricato sull'elicottero nel campo di calcio e trasportato in un ospedale romano. Il deposito è stato posto sotto sequestro dai Carabinieri di Sperlonga