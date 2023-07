Si sono vissute ore di angoscia, la notte scorsa al lido di Latina, nella zona tra Foce Verde e Valmontorio, per un vasto incendio che ha divorato la macchia mediterranea sulla duna della zona militare impiegata per le attività del poligono. Le fiamme si sono propagate nel corso della notte in circostanze ancora da chiarire e in pochi minuti hanno preso il sopravvento sulla vegetazione, lungo la costa antistante all'ex centrale nucleare, a ridosso della foce del Mascarello. I Vigili del Fuoco intervenuti con più mezzi e uomini non hanno potuto fare altro che contenere l'avanzata delle fiamme, in una zona impervia da raggiungere, quindi con enormi difficoltà nelle operazioni di spegnimento.

La preoccupazione maggiore era per il campeggio che si trova tra la foce e l'inizio della zona militare, evacuato durante l'attività antincendio, perché il rogo ha minacciato più volte di raggiungere la struttura ricettiva. Per questioni di sicurezza sono rimasti sul posto anche i soccorritori del pronto intervento sanitario con un'ambulanza pronta a intervenire in caso di necessità. Non sono rimaste coinvolte persone, ma i Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare a lungo, praticamente fino alle prime ore del mattino, per concludere l'intervento con la bonifica della vasta area attraversata dall'incendio.