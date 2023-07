Dopo una prima fase di tregua, ieri si è vissuta la prima giornata critica della stagione estiva sul fronte degli incendi di sterpaglie. I piromani hanno colpito in più punti, ma è lungo le sponde del Canale delle Acque Medie, nel tratto in cui attraversa la città, che si è vissuta l'emergenza più complessa da gestire: le fiamme sono state appiccate sul lato di via Ezio, all'altezza di via Terenzio, dove da qualche settimana è stato avviato il cantiere per la realizzazione del parco urbano destinato a completare l'intervento che, sul lato di Pantanaccio, ha portato alla realizzazione delle case popolari del piano Porta Nord.

Quindi in quell'area l'erba era stata tagliata in vista dell'inizio dei lavori, ma le fiamme si sono propagate ugualmente con velocità, spinte dal vento, interessando sia le sterpaglie del canale che il ponte pedonale situato in prossimità di via Orsa Minore. I Vigili del Fuoco sono intervenuti anche con l'ausilio dei volontari dei gruppi di Protezione Civile "Fedelissima" e "Associazione Nazionale Carabinieri" evitando che il rogo potesse estendersi, ma nel frattempo l'incendio aveva già bruciato la parte iniziale del ponte pedonale, tanto da richiederne la chiusura per questioni di sicurezza. Una beffa, se si considera che finora era stato utilizzato dai residenti, sebbene sul lato di via Ezio non fosse stata completata l'opera di urbanizzazione in programma.