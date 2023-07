Apprensione ieri sera in centro per un incidente che ha coinvolto un bimbo di appena diciotto mesi, soccorso d'urgenza dopo essere rimasto coinvolto in un investimento insieme alla madre, urtata da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali di via Oberdan: le sue condizioni non erano considerate gravi nel momento in cui è stato affidato al personale dell'ambulanza che lo ha trasportato d'urgenza in ospedale, ma pur sempre delicate vista l'età del piccolo e considerata la dinamica del sinistro. L'incidente si è registrato intorno alle 18:30 all'imbocco di via Oberdan da corso Matteotti. Come ricostruito dagli agenti della Polizia Stradale del Distaccamento di Terracina intervenuti per i rilievi, in quel momento la giovane madre attraversava sulle strisce pedonali spingendo il passeggino nel quale c'era il figlio piccolo. Il traffico era incanalato e la vecchia Opel Corsa guidata da un uomo che li ha investiti non procedeva a forte velocità, ma l'urto contro la donna e il passeggino è stato comunque forte.