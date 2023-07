E' una storia dai risvolti inquietanti e drammatici quella che ha portato in carcere nei mesi scorsi un uomo di origine indiana di 37 anni, accusato di aver maltrattato la compagna al terzo mese di gravidanza davanti anche agli altri figli, tutti minori che la coppia ha avuto. La misura restrittiva era stata richiesta dal pubblico ministero Antonio Sgarrella, titolare del fascicolo, ed era stata emessa dal gip del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone che aveva accolto le risultanze investigative. Il provvedimento risale allo scorso giugno. L'uomo si trova in carcere con accuse pesanti. Adesso la Procura ha chiesto e ottenuto dal Tribunale un incidente probatorio per cristallizzare una prova da portare poi al dibattimento, in questo caso la testimonianza della parte offesa, traumatizzata dalle condotte dell'ex coniuge sarà ascoltata dal giudice con tutte le cautele del caso per ricostruire i fatti contestati. Come è emerso anche agli atti dell'inchiesta - ancora in fase di indagini preliminari - la drammatica sequenza si è svolta vicino Latina e le condotte ipotizzate nei confronti del presunto responsabile iniziano da un preciso arco temporale: dal 2018 fino ad una manciata di mesi fa.