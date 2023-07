Intervento in corso in via Biancamano a Sabaudia. Dalle prime ore di questa mattina i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale stanno operando all'interno dell'ex caseificio una struttura ormai abbandonata da anni. Al momento sono state identificate 5 persone che vivevano all'interno dell'immobile. Critica la situazione per quanto riguarda il degrado all'interno e all'esterno della struttura.