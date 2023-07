Lasciano il camper alla stazione di Aprilia per andare in treno a Roma e al loro ritorno non lo trovano più. Disavventura per due ragazze tedesche che nel corso della loro vacanza in Italia hanno subito il furto del camper, ritrovato però dopo poche ore dai carabinieri del reparto territoriale.

Le due ragazze avevano organizzato una vacanza itinerante in giro per l'Italia, girando prima la Sardegna e poi la zona di Napoli. Risalendo lo Stivale in camper sono poi arrivate ad Aprilia, dove hanno pernottato in un B&B per poi andare a visitare la Capitale. Così hanno lasciato il mezzo nel parcheggio dello scalo ferroviario, raggiungendo Roma in treno. Dopo una giornata ad ammirare i monumenti, i musei e le bellezze della Città Eterna, hanno fatto ritorno ad Aprilia in serata facendo l'amara scoperta: il camper parcheggiato non c'era più, rubato dei ladri. Sconsolate hanno così denunciato il furto ai militari della caserma di via Tiberio, che si sono immediatamente attivare per riuscire a rintracciare il mezzo, riuscendo a ritrovarlo dopo poche ore in via del Tufello. Un ritrovamento che ha fatto felici le due donne, che hanno così salvato la vacanza quando pensavano fosse tutto perduto. Il camper è stato così riconsegnato alle turiste, tuttavia al momento è in riparazione perché ha subito dei danni. Una volta riparato le ragazze ripartiranno alla volta della Toscana, per poi andare in Austria e tornare in Germania.