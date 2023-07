Era fermo in auto in un'area isolata della zona della Fiera di Roma e quando ha visto la volante della Polizia di Stato nei pressi della sua automobile ha girato la chiave, messo in moto e partito senza guardarsi dietro. Un'azione subito notata dagli agenti in servizio, insospettivi da tale movimento; così senza pensarci troppo, i poliziotti si sono messi alle calcagne della vettura. E' iniziato così un rocambolesco inseguimento, terminato poco con la Polizia di Stato che ha arrestato il conducente per possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il fatto è accaduto a Roma nella notte fra martedì e mercoledì, quando i poliziotti hanno visto e seguito la Renault Clio guidata da un 29enne di Aprilia nella zona di Ponte Galeria.

Il giovane pontino, per nulla intenzionato a farsi controllare dai poliziotti, ha pigiato sull'acceleratore lungo la Roma-Fiumicino, cercando di far perdere le sue tracce. Il tentativo però non è riuscito: l'inseguimento infatti, è terminato qualche chilometro più avanti con gli agenti che hanno immediatamente perquisito la vettura, trovando sotto al sedile del passeggero una busta frigo all'interno della quale c'erano alcuni panetti di hashish per un totale di 430 grammi di sostanza stupefacente. L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e portato in commissariato per espletare tutte le formalità di rito. Nelle prossime ore comparirà davanti al gip per il rito per direttissima.