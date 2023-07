Tragedia la scorsa notte a Nettuno, dove un ciclista di 47 anni è stato travolto e ucciso da un'auto condotta da un 18enne.

I fatti sono avvenuti all'1 circa di ieri, lungo Riviera Guido Egidi, in zona Marinaretti. La vittima è un uomo di Napoli, in vacanza sul litorale, che è stato ucciso sul colpo, centrato da una Smart con a bordo il giovanissimo neopatentato.



Immediata la chiamata al 118, a cui è seguito il tempestivo arrivo dei soccorritori a bordo di un'ambulanza, i quali non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 47enne. Il ragazzo alla guida dell'auto era sotto choc e una volta accertato che non avesse riportato ferite, è stato accompagnato in ospedale. Adesso il 18enne sarà sottoposto a tutti gli esami del caso, per capire se al momento dell'incidente fosse sotto l'effetto di alcol o stupefacenti.

Insieme ai soccorritori del 118, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Anzio, coordinati dal capitano Alessandro De Palma, a cui sono affidati i rilievi per risalire alle cause dell'incidente. Non si esclude che lo scontro possa essere stato causato dal fatto che il tratto in cui si è verificato lo scontro era completamente privo di illuminazione.



Il corpo della vittima è stato trasferito all'Istituto di Medicina Legale di Tor Vergata, dove verrà eseguita l'autopsia, poi la salma verrà riconsegnata ai familiari per i funerali. Intanto, sia la bici su cui viaggiava il 47enne che l'auto che ha centrato la due ruote sono state sottoposte a sequestro, a disposizione della Procura della Repubblica di Velletri che ha avviato le indagini sul caso.