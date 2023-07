Secondo incendio in pochi giorni a due passi dal lago di Caprolace all'interno dell'area protetta del Parco Nazionale del Circeo. Sempre più accreditata l'ipotesi dolosa. Le fiamme sono divampate intorno alle 12 in via Diversivo Nocchia su un tratti contiguo a quello interessato da un incendio nella giornata di martedì scorso. Sul posto sono intervenuti i volontari Anc su richiesta della Sala operativa della Protezione Civile Regionale.

L'equipaggio composto dal coordinatore Enzo Cestra e dal volontario Jacopo Giulivo ha provveduto allo spegnimento dell'incendio e alla bonifica dall'area. Ma l'allerta per i roghi dolosi resta alto.