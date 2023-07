Sono coinvolte diverse persone del sud pontino nell'operazione condotta la scorsa notte dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, col supporto del comando provinciale di Caserta e coordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, che ha portato all'arresto di cinque persone, tutte straniere e la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altri due indagati.

Per tutti l'accusa è di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. T

ra tutti e tredici gli indagati figura anche una ventinovenne di Santi Cosma e Damiano, nei confronti della quale non è stata adottata alcuna misura cautelare. La donna è accusata di aver detenuto e ceduto, insieme ad uno degli arrestati, eroina crack e cocaina tra il maggio e il dicembre del 2020. Cessioni, confermate dalle intercettazioni telefoniche, a consumatori anche del sud pontino, che si rifornivano anche da altri. Tra questi figura anche un quarantunenne di Formia, tra l'altro anche sentito dagli inquirenti. Ma dal basso Lazio giungevano anche altri clienti, uno dei quali, un quarantaquattrenne di Boville Ernica (in provincia di Frosinone) che risulta anch'egli tra i tredici indagati.



L'ordinanza, firmata dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Emilio Minio, è l'atto conclusivo di una serie accurata di indagini dei Carabinieri, i quali hanno accertato che cinque cittadini extracomunitari (originari di Nigeria, Ghana e Togo) gestivano una vasta e florida attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Presso aree degradate di Mondragone e Castelvolturno veniva ceduta eroina, crack e cocaina a consumatori provenienti dall'hinterland casertano, ma anche dal sud pontino e dalla Ciociaria. Durante tutta l'indagine i Carabinieri del reparto territoriale di Mondragone, hanno effettuato numerose perquisizioni che hanno portato al sequestro di sostanza stupefacente.



L'operazione degli uomini dell'Arma, purtroppo, conferma ancora una volta come la zona del nord casertano sia ancora la meta preferita di consumatori e tossicodipendenti. Un fenomeno che, negli anni, si è attenuato, ma non è mai scomparso, come dimostra il blitz dell'altra da parte dei Carabinieri.