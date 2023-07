Al locale, ritrovato occultato al di sotto di un pavimento, si accedeva mediante una botola situata su binari scorrevoli ed una scaletta; al suo interno è presente una panca e una lampadina, in uno spazio molto angusto (120X100 cm). La perquisizione è stata eseguita nell'ambito delle attività investigative per il tentato omicidio di Gustavo Bardellino, cl. 80, avvenuto nel febbraio 2022. Le indagini sono state coordinate dalle Direzioni Distrettuali Antimafia di Roma e Napoli.

E' scattata ieri a Formia l'operazione che ha permesso di scovare un "covo-bunker". Cosa è successo? Durante una perquisizione eseguita dalla Polizia di Stato (Squadra Mobile di Latina e Commissariato di Gaeta, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo), dal Comando Provinciale Carabinieri di Latina (Nucleo Investigativo e Compagnia di Formia), dal ROS e dalla Direzione Investigativa Antimafia, è stato ritrovato un piccolo vano sotterraneo alto 170 cm in un appartamento in passato riconducibile al noto esponente dei clan dei casalesi Antonio Bardellino.

