Un grave incidente stradale si è registrato nella tarda serata di ieri poco fuori il centro abitato di Borgo Podgora, lungo la strada provinciale per Cisterna. In un tratto buio, un ventenne straniero, un richiedente asilo politico di nazionalità asiatica ospite di una cooperativa in un centro di accoglienza della zona, è stato urtato da un'automobile in transito ed è finito a terra riportando gravissime conseguenze. L'automobilista che lo ha investito non si è fermato, mentre sono stati altri passanti a prestare i primi soccorsi al giovane straniero, in attesa dell'intervento di l'ambulanza del pronto intervento sanitario che lo ha trasportato d'urgenza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina per gli accertamenti e le cure del caso.

Per i rilievi e le ricerche dell'auto pirata sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Latina con una pattuglia del Comando stazione di Borgo Podgora. I militari hanno effettuato un sopralluogo e raccolto una serie di testimonianze, stringendo il cerchio sull'automobilista coinvolto nel sinistro. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, sembra che il giovane straniero in bicicletta non avesse adottato particolari cautele per rendersi visibile di notte, sprovvisto di luci e gilet catarifrangente.