Perde improvvisamente il controllo dell'auto mentre percorre via della Stazione e la Lancia Ypsilon si ribalta. È questa la dinamica dell'incidente autonomo avvenuto ieri sera allo scalo ferroviario di Aprilia, un incidente che ha coinvolto una ragazza al volante della vettura e una sua amica che si trovava in auto con lei. Le due sono state trasportate da un'ambulanza del 118 al pronto soccorso di Aprilia, avendo riportato lievi ferite nell'impatto. Ribaltandosi la Lancia Y ha danneggiato anche un'altra vettura che si trovava parcheggiata alla stazione. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia locale di Aprilia.