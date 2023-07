La Guardia di Finanza di Latina ha arrestato un uomo per detenzione abusiva di armi e munizioni. In particolare le Fiamme Gialle di Terracina hanno rinvenuto due fucili di cui uno a funzionamento semiautomatico, tre carabine e il relativo munizionamento, abilmente occultati in un fusto di plastica in seguito ad una perquisizione domiciliare e presso il luogo di esercizio di un'azienda agricola dell'uomo originario di Priverno.

Tutto il materiale è risultato essere di provenienza. L'intervento delle Fiamme Gialle conferma, ancora una volta, l'impegno profuso quotidianamente a tutela della sicurezza dei cittadini, in virtù del potenziale pericolo rappresentato dalla manipolazione impropria di materiale esplodente e dalla detenzione di armi di illecita provenienza, spesso destinate al crimine organizzato o comunque utilizzate per attività delittuose.

La posizione del soggetto è al vaglio dell'autorità giudiziaria e lo stesso non può essere ritenuto colpevole fino al definitivo accertamento dei fatti con sentenza irrevocabile.