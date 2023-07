Forti disagi sulla Pontina a seguito di un incidente stradale con tre vetture coinvolte all'altezza del chilometro 41+500 in direzione Latina. Fortunatamente non si registrano feriti con gli agenti della Polizia Stradale di Aprilia impegnati nei rilievi del sinistro e nella gestione del traffico. Un coda di mezzi sta causando forti rallentamenti per chi deve raggiungere il capoluogo. Rallentamenti anche nella corsia opposta all'altezza dell'incidente. Un'altra giornata di passione sulla Pontina dopo quella di ieri, giovedì, quando a causa di una vasto incendio tra Castel Romano e Pomezia ha causato chilometri di code in ambo le direzioni