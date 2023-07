Un gravissimo incidente stradale sta tenendo col fiato sospeso la comunità di Borgo Podgora, alimentando un giallo che si è risolto nel giro di poche ore, ma comunque ha visto numerosi cittadini della frazione impegnati nelle ricerche di un'auto che si era allontanata dopo avere investito un giovane straniero richiedente asilo politico. A quanto pare non si era trattato di un pirata della strada, perché alla guida della vettura sedeva una ragazza della zona che aveva sentito l'urto, ma sostiene di non essersi resa conto di avere urtato una persona, complice il buio e le scarse condizioni di sicurezza adottate dal ciclista, quindi era tornata indietro dopo avere constato la portata del danno. Nel frattempo però il ventenne del Bangladesh travolto era stato soccorso in condizioni disperate, trasportato d'urgenza in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti da dove in nottata è stato trasferito nel reparto di Rianimazione per il ricovero in terapia intensiva.

L'incidente si è registrato intorno alle 22 in via Don Giuseppe Caselli poco fuori dal centro abitato di Borgo Podgora, frazione che in questo periodo ospita la festa parrocchiale. Il ventenne straniero è ospite di un centro di accoglienza situato non lontano dal centro abitato, gestito da una cooperativa del capoluogo. In sella a una bicicletta stava tornando verso la struttura di accoglienza, ma non indossava un gilet rifrangente che lo rendesse visibile e la bicicletta non era dotata di luci funzionanti: pedalava in direzione di Cisterna quando una vettura in transito lo ha urtato con la fiancata destra. La vettura ha tirato dritto, mentre il ragazzo è caduto sul ciglio della strada, dov'è stato soccorso dai passanti che avevano notato la scena.

Con i soccorritori sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Latina, diretti dal capitano Paolo Perrone, con una pattuglia del Comando stazione di Borgo Podgora per gli accertamenti del caso. I militari del luogotenente Francesco Arpaia avevano già raccolto una serie di elementi utili a rintracciare la vettura, quando la giovane automobilista è tornata indietro, avendo intuito che fosse successo qualcosa di grave a qualcuno: ai militari ha spiegato di non avere visto il ciclista e di non avere visto nulla neppure attraverso gli specchietti retrovisori dopo avere sentito l'urto, quindi di avere proseguito verso casa, poco lontano. A quel punto aveva constatato il danno, intuendo di non avere centrato un animale, ed è tornata al borgo. La ragazza, 23 anni, è comunque indagata per lesioni personali stradali gravi.