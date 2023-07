Sono in allerta i gruppi di protezione civile al lavoro sul territorio comunale. Se il mese di giugno e quello di luglio ormai al termine sono stati fin ora abbastanza tranquilli, preoccupa agosto. Questo perchè negli ultimi giorni gli interventi sono stati molti e la pista del rogo doloso resta quella più accreditata.

L'ultimo in ordine di tempo è un intervento effettuato ieri in località Belvedere d'Ulisse in via Penelope. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il Gruppo Comunale di Protezione Civile Sabaudia. Le fiamme sono divampate su un'area incolta ed in parte tra alcuni alberi. Fortunatamente senza arrivare alle case ma questo solo grazie al tempestivo intervento delle squadre intervenute.