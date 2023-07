E' tornata in azione la banda del buco. Ignoti hanno messo a segno un audace furto nella gioielleria del centro commerciale di Cisterna, in via Monti Lepini, portando via un bottino che si aggira sui 100mila euro. I malviventi infatti, sono riusciti ad entrare nel negozio attraverso un buco praticato nella parete di un locale adiacente e avrebbero svuotato sia la cassaforte che le vetrine. Secondo quanto emerso in queste ore sarebbero stati portati via monili in oro e argento come collane, orecchini e bracciali. Il colpo è avvenuto tra lunedì e martedì notte, ma soltanto nelle scorse ore la notizia è iniziata a circolare in città.

La precisione e la velocità con cui hanno agito indicano una notevole esperienza nel campo dei furti di questo genere da parte della banda. Il tutto infatti sembra essere durato pochi minuti: dal foro sul muro, con arnesi e strumenti per l'edilizia, fino all'assalto della cassaforte, i ladri sapevano già cosa fare e cosa prendere. Le autorità competenti sono già sul caso: la Polizia di Stato del Commissariato di Cisterna - guidato dal vice questore Riccardo De Sanctis - ha avviato un'indagine approfondita per identificare e catturare i responsabili di questo audace furto. Sul posto nelle ore successive anche il reparto della scientifica, impegnata alla ricerca di eventuali tracce lasciate dai banditi all'interno del negozio. Al vaglio degli inquirenti anche le videocamere del sistema di video-sorveglianza del centro commerciale ma anche quelle di pubblica sicurezza (come i varchi), per cercare di capire la strada utilizzata per la fuga dai banditi. Al momento sono poche le informazioni che filtrano dal Commissariato di via Croce: gli agenti della divisione anticrimine, diretti dal commissario Giulio Bernardini, stanno lavorando a 360 gradi non escludendo nessuna pista.