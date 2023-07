È sceso in spiaggia brandendo un coltello e con un cane Pitbull che aizzava contro i bagnanti e che alla fine ha anche morso un carabiniere intervenuto sul posto.

È successo venerdì notte, alle 22 circa ad Anzio, sul tratto di litorale di via Ardeatina, nei pressi dello stabilimento Lido di Garda.

Ed è proprio durante la calda serata estiva, mentre cittadini e turisti si godevano qualche momento di tranquillità, che il 44enne, probabilmente in stato di alterazione psicofisica, ha fatto il suo ingresso, scatenando il panico tra i presenti.



Allertati dal coltello impugnato dall'uomo, i passanti hanno chiamato subito i carabinieri, che in pochissimo tempo sono giunti sul posto con due pattuglie.

I militari hanno immediatamente cercato di calmare l'uomo che, al contrario, ha dato in escandescenza e ha aizzato il cane contro i militari: uno di loro è stato morso. La chiamata si è quindi estesa anche ai soccorritori del 118, che una volta arrivati con un'ambulanza, hanno trasportato il carabinieri all'ospedale Riuniti di Anzio per le cure del caso, mentre il 44enne è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali e denunciato per detenzione illegale di armi. Il pitbull, duna volta allertato il servizio veterinario del Comune, è stato portato in canile.



Una serata impegnativa per le forze dell'ordine, che poco distante, in località Lavinio, come riportato da Il Corriere della Città, sono dovute intervenire per una rissa. Alle 5.40 circa, i residenti di piazza Lavinia sono stati svegliati da diverse urla, provenienti da un gruppo di persone (cinque secondo le prime ricostruzioni), che stavano picchiando un uomo, che è riuscito a rifugiarsi nella sua auto. Nonostante ciò, il branco ha iniziato a colpire il veicolo in cui si era nascosta la vittima, colpendola con massi, secchi della spazzatura e quant'altro, rompendo il finestrino anteriore. Stando alle testimonianze raccolte, l'uomo avrebbe tentato di investire i suoi aggressori nel tentativo di fuggire.