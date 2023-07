E' stato identificato e denunciato per il reato di truffa il 50enne di Aprilia che, fingendosi carabiniere, fermava gli automobilisti sulla Pontina, contestando delle presunti violazioni al codice della strada per farsi poi consegnare soldi in contanti per il pagamento di false multe. Nella giornata di ieri, nell'ambito delle strategie di contrasto richieste dal Comandante provinciale dei Carabinieri di Latina, il colonello Lorenzo D'Aloia, i militari della stazione di Aprilia hanno individuato un 50enne di Aprilia, che millantando di appartenere all'Arma nei precedenti dieci giorni aveva fermato diversi utenti sulla Pontina, contestando violazione della strada e facendosi consegnare del denaro.

Poche ore prima l'uomo era rimasto coinvolto in un incidente sulla complanare della Pontina all'altezza della Conpibel e la polizia locale, notando una divisa nell'auto, aveva chiamato le forze dell'Ordine. Sono state diverse le persone raggirate negli ultimi giorni. E due delle vittime, di cui una truffata poco prima che aveva annotato la targa della vettura, hanno permesso ai Carabinieri della stazione di Aprilia di effettuare speditivi accertamenti che hanno consentito l'identificazione e la successiva denunciato in stato di libertà alla Procura di Latina.