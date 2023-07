La pizzeria "Vesuviani" chiude dopo l'interdittiva antimafia firmata dal Prefetto di Latina Maurizio Falco, trasmessa successivamente al Comune di Aprilia.

L'esercizio commerciale in via Araldo di Crollalanza da qualche giorno è chiuso al pubblico e da visura camerale la società risulta inattiva, una decisione che ha anticipato le mosse dell'amministrazione comunale che dopo il provvedimento interdittivo trasmesso dalla Prefettura di Latina avrebbe dovuto eseguire gli atti conseguenti. Il provvedimento dell'Ufficio territoriale del Governo era scattato a seguito degli accertamenti del Nucleo investigativo provinciale di Latina, diretto dal maggiore Antonio De Lise. E secondo quando ricostruito dalle Forze dell'Ordine, che si sono concentrate in particolare su un dipendente che sarebbe di fatto il patron della pizzeria, la società sarebbe collegata ad un clan dell'hinterland napoletano.

Elementi che hanno portato il Prefetto di Latina, supportato dal gruppo interforze istituito presso la prefettura, ad emettere nella scorsa settimana due interdittive a carico di altrettante società in provincia di Latina, una delle quali proprio a carico dell'attività di ristorazione di Aprilia, a prevenzione e contrasto dei tentativi di infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico provinciale. A spiegare i provvedimenti è stata proprio la Prefettura con una dichiarazione riportata sul sito del Ministero dell'Interno. «L'attività di prevenzione svolta dalla prefettura mira quotidianamente a preservare il tessuto delle strutture pubbliche - ha spiegato il Prefetto Falco - inibendo alle organizzazioni criminali di condizionarne il buon andamento e la loro efficienza, coinvolgendo negli ultimi anni, per quel che concerne la provincia di Latina, soprattutto soggetti operanti nel settore delle ecomafie o esercenti attività commerciali di dettaglio rivolte al pubblico per le quali si richiede il preventivo rilascio di licenza da parte del Comune».