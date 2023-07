Sono appena iniziate nei locali dell'ex Hotel De La Ville a Latina le operazioni di sgombero della struttura di via Scaravelli occupata abusivamente da oltre due anni da un gruppo di stranieri. L'attività congiunta di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale è scattata poco prima delle 8. Le forze dell'ordine stanno identificando gli stranieri, la maggior parte nordafricani di cui alcuni sprovvisti di documenti, tra cui due minori, sono stati sorpresi nel sonno. Nel dicembre del 2019 la struttura era stata rilevata dalla famiglia Lepori, a seguito del Covid era stata chiusa e poi occupata. Erano state presentate diverse denunce per l'occupazione abusiva. L'attività è in corso